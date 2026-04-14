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Бакаев — о продлении контракта с «Локомотивом»: «Фантастические эмоции. Нигде не встречал такой атмосферы»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями после продления контракта с клубом.

14 апреля «Локомотив» объявил о продлении контракта с Бакаевым. Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2029 года.

— Эмоции, если честно, фантастические. Я даже немного в шоке от атмосферы, которая есть в клубе. За столь долгую карьеру я такого еще не встречал. Впечатлен организацией, которая есть в «Локомотиве».

Это для меня новый вызов. Надо оправдать доверие: еще лучше играть, еще больше трудиться. У меня не остается никакого выбора, только сфокусироваться на работе и помогать «Локомотиву» добиваться поставленных задач, — приводит слова Бакаева пресс-служба клуба.

Бакаев на правах свободного агента перешел в «Локомотив» после ухода из «Зенита» летом 2025 года. В этом сезоне 29-летний полузащитник провел 29 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 9 результативных передач.

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Источник: ФК «Локомотив»
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Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх 2 : 0
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Г
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 8
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П
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Зенит

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Крылья Советов, ЦСКА

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