Бакаев — о продлении контракта с «Локомотивом»: «Фантастические эмоции. Нигде не встречал такой атмосферы»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями после продления контракта с клубом.

14 апреля «Локомотив» объявил о продлении контракта с Бакаевым. Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2029 года.

— Эмоции, если честно, фантастические. Я даже немного в шоке от атмосферы, которая есть в клубе. За столь долгую карьеру я такого еще не встречал. Впечатлен организацией, которая есть в «Локомотиве».

Это для меня новый вызов. Надо оправдать доверие: еще лучше играть, еще больше трудиться. У меня не остается никакого выбора, только сфокусироваться на работе и помогать «Локомотиву» добиваться поставленных задач, — приводит слова Бакаева пресс-служба клуба.

Бакаев на правах свободного агента перешел в «Локомотив» после ухода из «Зенита» летом 2025 года. В этом сезоне 29-летний полузащитник провел 29 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 9 результативных передач.

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