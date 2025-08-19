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19 августа 2025, 16:00

Кафанов: «Пишут только про гол Соболева. Но Максименко выручал «Спартак» на протяжении всей игры»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Александр Максименко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» оценил игровую форму голкипера «Спартака» Александра Максименко.

— При определении состава сборной по Максименко были сомнения? Все-таки дерби с «Локомотивом» ему не удалось...

— У Саши Максименко действительно сейчас не лучший отрезок в карьере. Но здесь необходимо сказать, что игра «Спартака» в обороне, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

— Как бы оценили тогда его игру в матче с «Зенитом»? Выручал, но гол от Соболева все-таки пропустил в ближний угол...

— Второй пропущенный мяч с «Зенитом»? На протяжении всего матча Саша выручал команду и пенальти в нужный момент парировал, но об этом уже никто вспоминать не захочет. Пишут только про этот гол. К сожалению, такова вратарская доля.

— Можете объяснить ошибки вратаря «Динамо» Лунева на старте сезона? Почти в каждом матче у Андрея были огрехи...

— Когда команда переходит на новую систему игры, ошибки и потери очков неизбежны. Это касается, в частности, и игры вратарей. Новый стиль, новые принципы начала атаки. Все это требует времени.

Матвей Сафонов и&nbsp;Виталий Кафанов.«У Доннаруммы было одно преимущество перед Матвеем. У Шевалье его нет». Кафанов — о будущем Сафонова в «ПСЖ»

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Александр Максименко
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Виталий Кафанов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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