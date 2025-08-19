В Самаре будет построена новая тренировочная база для «Крыльев Советов»

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время в Самаре будет начато строительство новой тренировочной базы для «Крыльев Советов» и клубной академии.

Стоимость строительства объекта составит порядка 4,3 миллиарда рублей.

По итогам сезона-2024/25 «Крылья Советов» заняли 10-е место в таблице РПЛ. В сезоне-2023/24 они финишировали на девятом месте.