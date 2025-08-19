«Сочи» и «Балтика» встретятся в матче шестого тура чемпионата России в воскресенье, 24 августа. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи, начало — в 20.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Сочи» — «Балтика» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

24 августа 2025, 20:00. Фишт (Сочи)

В прямом эфире встречу сочинцев и калининградцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

После пяти туров «Сочи» замыкает турнирную таблицу, набрав одно очко. «Балтика» располагается на пятой строчке с девятью очками. В пятом туре «Сочи» уступил «Краснодару» (1:5), а «Балтика» сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1).