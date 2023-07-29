Форвард «Пари НН» Севикян: «Хотелось бы играть за сборную Армении»
Вингер «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал, что хотел бы сыграть за сборную Армении.
Форвард добавил, что пока не получал приглашения от Федерации футбола Армении.
«Если будет предложение от футбольной федерации Армении, то я с удовольствием соглашусь. Хотелось бы играть за сборную Армении. Смотрел последние матчи и был рад результатам команды. Это очень круто для нас!» — цитирует игрока Metaratings.ru.
Ранее Севикян рассказывал, что считает себя армянином.
21-летний вингер — воспитанник «Локомотива», но за основную команду ни разу не выступал и в 2017 году перешел в испанский «Леванте». Летом 2022 года Севикян стал игроком «Пари НН», перейдя на правах свободного агента. Севикян привлекался в юношеские и молодежные сборные России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
2
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
12
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Федор Смолов
Динамо
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1