«Факел» и «Локомотив» сыграют во 2-м туре РПЛ 30 июля

В воскресенье, 30 июля, «Локомотив» на выезде сыграет против «Факела» в рамках 2-го тура чемпионата России-2023 / 2024. Матч пройдет на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Факел» — «Локомотив» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер». Начало эфира — 17:00.

В 1-м туре чемпионата России «Локомотив» сыграл вничью в Москве с «Рубином» (2:2). «Факел» на выезде уступил «Ростову» (1:2).

В последних пяти очных матчах «Локомотив» сумел одержать три победы, «Факелу» удалось выиграть дважды.

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