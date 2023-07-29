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Сегодня, 17:32

Масалитин рассказал, столкнется ли ЦСКА с проблемами в игре с «Ахматом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что армейскому клубу придется тяжело в выездном матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Ахмат» проиграл матч в чемпионате, проиграл игру на Кубок. У них много травмированных, впрочем, и у ЦСКА тоже много травм, особенно у защитников. Если «Ахмат» проиграет еще раз, то ему тяжело будет выбираться из этой ямы. Нельзя дарить очки просто так, чтобы претендовать на что-то серьезное в чемпионате. Игра будет очень тяжелая. Если будет очень жарко, то это тоже может повлиять, хоть и играют они вечером. Очень много нюансов есть. Тяжело будет и «Ахмату», и ЦСКА», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Матч «Ахмат» — ЦСКА состоится в воскресенье, 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Источник: Газета.Ru
Валерий Масалитин
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
2
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
3
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
4
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
5
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
6
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
7
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
12
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
13
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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Кр. Советов – Динамо
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Урал – Пари НН
 - : -
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Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
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 - : -
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