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Виктор Гончаренко: «По предголевым моментам ЦСКА был ближе к победе»

16 июля 2020, 22:51
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Локомотива» (1:2) в 29-м туре Тинькофф РПЛ остался доволен тем, как смотрелась команда, и поблагодарил футболистов.

— Считаю, мы хорошо смотрелись, — сказал Гончаренко. — Надо поблагодарить команду. Мы не опускали рук, контролировали матч, по предголевым моментам были ближе к победе. Радует, что в последних матчах научились предотвращать контратаки и не дали сегодня развернуться «Локомотиву». Но так в футболе бывает.

— С чем связано малое количество замен?

— Исходя из того, как шла игра, как двигались футболисты, ситуация не диктовала изменения. Можно было нарушить хрупкий баланс в центре поля. (Дмитрий Гирин)

Локомотив — ЦСКА

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