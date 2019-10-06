Виктор Гончаренко: «Футболисты любят больше играть, чем тренироваться»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против «Ростова» не стал жаловаться на отсутствие некоторых игроков и отметил, что играть несколько матчей в неделю — это нормально.

— Много травмированных? Не вижу никаких проблем. Не могу сказать, что отсутствие Магнуссона является для нас большой проблемой, — отметил Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер». — Даже несмотря на то, что он очень хорошо действует в атаке. Нельзя обращать внимание на тех игроков, которые сыграть сегодня не могут. Надо говорить о тех, кто сегодня играет. Надо обращать внимание не на трудности, а искать возможности.

— ЦСКА идет первым в чемпионате, но проигрывает в еврокубках. Почему?

— Разные варианты игра в Лиге Европы и чемпионате. Мы еще не до конца приспособились, но на пути к этому. Посмотрим, что будет дальше в Лиге Европы. Но сейчас у нас Ростов, и о нем только думаем.

— Лучше играть несколько матчей в неделю или один?

— Очень простой ответ. Футболисты, которые играют в национальных командах, еврокубках, должны быть готовы к трем матчам в неделю. Это было, есть и будет, ничего не меняется. Более того, этот график усложняется. Выбирая между большим количеством игр и большим количеством тренировок, любой футболист скажет, что лучше играть, чем тренироваться.