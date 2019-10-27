Виктор Гончаренко: «Физически и эмоционально мы готовы к матчу с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил готовность команды к матчу 14-го тура чемпионата России против «Динамо».

— Надеюсь, что матч с «Ференцварошем» не скажется на сегодняшней игре, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Когда такой короткий перерыв, то надо забывать предыдущий результат и готовиться к следующей встрече. Чемпионат России и Лига Европы — это два разных турнира. Так что физически и эмоционально мы готовы к матчу с «Динамо».

Мы разговариваем с командой, делаем выводы, пытаемся устранять недостатки. В защите есть вопросы по прошлому матчу, а то, как мы действовали в атаке, надеюсь суметь сохранить.

Когда ты хочешь выиграть, то начинается торопиться, где-то срабатывает психология, где-то довлеет результат. Поэтому не всегда удается реализовать моменты.

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