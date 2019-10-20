Виктор Гончаренко: «ЦСКА должен был выигрывать у «Уфы»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в 13-м туре РПЛ. По мнению специалиста, армейский клуб должен был забивать второй мяч и доводить дело до победы.

— Конечно, хотели и должны были выиграть, — сказал Гончаренко в эфире «Матч премьер». — Моменты после счета 1:0 мы должны были довести до второго мяча, успокоить игру. К сожалению, который раз упускаем соперника со стандартных положений.