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Виктор Гончаренко: «ЦСКА должен был выигрывать у «Уфы»

16:11

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в 13-м туре РПЛ. По мнению специалиста, армейский клуб должен был забивать второй мяч и доводить дело до победы.

— Конечно, хотели и должны были выиграть, — сказал Гончаренко в эфире «Матч премьер». — Моменты после счета 1:0 мы должны были довести до второго мяча, успокоить игру. К сожалению, который раз упускаем соперника со стандартных положений.

Уфа — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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