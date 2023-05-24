Видеоарбитром матча «Спартака» назначен ростовчанин Иванов

Стали известны назначения на матч 29-го тура РПЛ.

Видеоарбитром встречи «Спартак» — «Пари НН» стал ростовчанин Сергей Иванов.

Главным арбитром матча назначен Артем Любимов, его ассистенты — Дмитрий Семенов, Хамид Талаев.

«Спартак», «Ростов» и ЦСКА борются за серебряные медали РПЛ. После 28 туров армейцы занимают второе место с 54 очками, красно-белые замыкают тройку с 53 очками. «Ростов» — четвертый с 50 очками.