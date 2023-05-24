Соболев приехал на заседание КДК РФС на метро

Нападающий «Спартака» Александр Соболев приехал на заседание КДК РФС.

26-летний форвард добрался до Дома футбола на метро.

Соболев получил красную карточку за демонстрацию неприличного жеста в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

В текущем сезоне форвард провел 32 матча за красно-белых во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 9 голевых передач.