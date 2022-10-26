Маслов уверен, что «Спартак» не будет недооценивать «Торпедо»

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал об ожиданиях от матча 15-го тура РПЛ с «Торпедо».

«Играл против «Торпедо» только со «Спартаком-2». Недооценка? Не допускаю этого. Недооценки «Торпедо» со стороны «Спартака» точно не будет», — приводит Sport24 слова Маслова.

Красно-белые сыграют с «Торпедо» 30 октября. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

«Спартак» с 29 очками занимает 2-е место в РПЛ, «Торпедо» — последнее (6 очков).