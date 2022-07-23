Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал победу над «Сочи» (3:0) в матче 2-го тура РПЛ.

«Три часа дня, жарко, команда может подустать, может выбегать в контратаки, может этого не делать, может где-то придержать мяч. Поэтому когда выходишь — все 50 на 50. Сегодня более менее. Раз довели игру до победного, значит хорошо вышли», — сказал Заболотный.

ЦСКА вышел на первое место в РПЛ, в данный момент красно-синие являются единственной командой, которой удалось выиграть оба матча на старте сезона. «Сочи» с тремя очками идет на третьей строчке.

В 3-м туре ЦСКА на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода», а «Сочи» примет дома «Ахмат».