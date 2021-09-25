Геннадий Орлов: «На месте «Спартака» позвал бы Дзюбу, чтобы он там закончил карьеру»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов предположил, где форвард «Зенита» Артем Дзюба мог бы закончить карьеру.

— У меня нет никаких отношений с Дзюбой, я с ним не общаюсь. Когда он играет хорошо, я говорю, что он хорош, — отметил Орлов. — Когда останавливается и не тренируется, я обозначаю эту проблему, — сказал Орлов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Сейчас Дзюба набирает форму, и конечно он очень полезен в «Зените». Равных ему по технике и взаимодействию с бразильцами нет. Ребят, у него футбольный интеллект. Он воспитан Халком. Поэтому он легко играет с Малкомом, Клаудинью, Венделом. Сейчас «Зенит» нас будет радовать. Это будет футбольное шоу.

— Но Дзюба ведь воспитан не только Халком, но и школой московского «Спартака»?

— Да, школа у Дзюбы — она спартаковская. Поэтому я бы на месте «Спартака» позвал бы его, чтобы он закончил карьеру там, где начинал.