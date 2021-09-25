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Геннадий Орлов: «На месте «Спартака» позвал бы Дзюбу, чтобы он там закончил карьеру»

13:44
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный телекомментатор Геннадий Орлов предположил, где форвард «Зенита» Артем Дзюба мог бы закончить карьеру.

— У меня нет никаких отношений с Дзюбой, я с ним не общаюсь. Когда он играет хорошо, я говорю, что он хорош, — отметил Орлов. — Когда останавливается и не тренируется, я обозначаю эту проблему, — сказал Орлов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Сейчас Дзюба набирает форму, и конечно он очень полезен в «Зените». Равных ему по технике и взаимодействию с бразильцами нет. Ребят, у него футбольный интеллект. Он воспитан Халком. Поэтому он легко играет с Малкомом, Клаудинью, Венделом. Сейчас «Зенит» нас будет радовать. Это будет футбольное шоу.

— Но Дзюба ведь воспитан не только Халком, но и школой московского «Спартака»?

— Да, школа у Дзюбы — она спартаковская. Поэтому я бы на месте «Спартака» позвал бы его, чтобы он закончил карьеру там, где начинал.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

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Роман Шишов все материалы автора

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