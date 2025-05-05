Вендел, скорее всего, не сыграет в этом сезоне
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника Вендела.
«Скорее всего, в этом сезоне Вендел уже не сможет сыграть», — сказал Медведев «СЭ».
27-летний бразилец получил травму в игре 27-го тура с «Пари НН» (2:1). Он покинул поле на 57-й минуте.
В этом сезоне на счету хавбека 27 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 13 результативными передачами. В январе клуб из Санкт-Петербурга сообщил, что летом бразилец перейдет в «Ботафого».
Новости