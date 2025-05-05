Футбол
5 мая, 18:12

Вендел, скорее всего, не сыграет в этом сезоне

Микеле Антонов
Корреспондент
Вендел.
Фото Владимир Бланк, Известия

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника Вендела.

«Скорее всего, в этом сезоне Вендел уже не сможет сыграть», — сказал Медведев «СЭ».

27-летний бразилец получил травму в игре 27-го тура с «Пари НН» (2:1). Он покинул поле на 57-й минуте.

В этом сезоне на счету хавбека 27 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 13 результативными передачами. В январе клуб из Санкт-Петербурга сообщил, что летом бразилец перейдет в «Ботафого».

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Игорь Малышев

    Какой руки? Что ты несёшь?

    05.05.2025

  • lenin.vowa2018

    И так полсезона из-за руки пропустил.

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    А какая команда народная? В моей деревне все бабульки за Акрон, очень он (Дзюба) им в фильме односерином короткометражном понравился. А у Вас какая?

    05.05.2025

  • Banquero

    А какого цвета народная команда? Судя по цветам что-то народ здорово почернел.

    05.05.2025

  • Banquero

    Жаль свинина никак не свалит.

    05.05.2025

  • Piter OneLove

    Венделу здоровья,и спасибо за пользу,которую он приносил на поле Ps: есть небольшой шанс,что он к гипотетическому финалу кубка России может оправиться от травмы И в этом случае,я уверен,Зенит договорится с Ботафого о его участии в игре 1 июня

    05.05.2025

  • 36

    Это заголовок из первого тура

    05.05.2025

  • Михаил Чичеров

    На самом интересном месте... И чё теперь? А как же чемпионство?

    05.05.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    все равно толку от него нет

    05.05.2025

  • ultramarino

    Вендел и так уже не играл, а доигрывал, так что потеря невелика. В целом классный игрок, но, по большому счёту, как только его уход из команды был согласован, нужно было его отпускать на все четыре стороны: не нужен команде классный игрок, отбывающий но поле номер. Да и обрезов допускал очень много. Поблагодарили и поехали дальше.

    05.05.2025

  • rastasick

    питух свиной готов уже за дагов топить))вот оно-рыло свиное

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Черные они такие. Хотя о чем это я, ведь в "Цветах Зенита нет черного". Просто смугленыш.

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Свисток, говорит, повесил на гвоздь. Пистолет разрядил. Всё на пол шестого у СПИРТА! Совсем старый стал, только что и осталось из равлечений "прогнозы в СЭ" любимой газетенке.

    05.05.2025

  • Poligraff

    Ну все, значит все 4 матча без замен отыграет) А может и 5

    05.05.2025

  • Ivan Ivanov

    Спирт,где твой свисток и стартовый пистолет?

    05.05.2025

  • Спринт

    Был в России Вендел далеко не худшим легионером .. и далеко не лучшим.

    05.05.2025

  • bvp

    Отмучился.

    05.05.2025

  • Спринт

    И скажет Вендкл - здраствуй родиная сторонушка бразильская .. сугубо .. раньше на три (3) тура! Домой так тянет, что больше не могу играть я на чуземщине ..** (и подумает при энтом - тугриков русских мне вполне хватит и на фазенду .. и на яхту .. и даже на штаны белые .. Спасибо достоянию за моё состояние в банке, однако ..)

    05.05.2025

  • Главврач Маргулис/

    Жили-были Ох и Ах. Всё им было пох и нах.

    05.05.2025

  • Славомудр Приморский

    Эта травма испокон веков называется "воспаление хитрости" :sunglasses:

    05.05.2025

  • Axel Pervolainen

    Скорей всего не сыграет.... А может и сыграет...? Новость блин!

    05.05.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    он не форму потерял, а потерялся на поле, где люди, играющие в отличии от него уже давно вместе, НИЧЕГО не могут сами понять, что нужно делать, куда пасовать и вообще где нужно располагаться. при физруке игра с каждым годом все прямолинейней и тупее.

    05.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Зенит с Венделом и без - две очень разные команды. Это большая потеря в оставшихся матчах.

    05.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    Защитник «Ахмата» Гандри тоже из-за травмы пропустит остаток сезона.

    05.05.2025

  • NRG

    Слился,давно ведь хотел.

    05.05.2025

  • LemieuxMario

    может билет в бразилию на завтра уже покупать)))

    05.05.2025

  • Ни кто кроме нас

    Устал, пора домой

    05.05.2025

  • zg

    Салют,Друже!Дельфин вчера вам борьбу за чемпионство спас,так бы усё было!)

    05.05.2025

  • zel_co

    Соболь всех заклюёт

    05.05.2025

  • spar001

    чисто бразильская травма...:grin:

    05.05.2025

  • авторитет

    Ведмедеву верить - себя не уважать А в целом - ну и хрен с ним

    05.05.2025

  • andy1962

    Зениту повезло, что оставшиеся соперники - так себе. В то же время, последние минуты против Пари показали, что и без Вендела Зенит может прилично нагнетать. Зенитовцев должно больше напрягать, что потерял форму Луис Энрике.

    05.05.2025

  • Кабанчик

    По-быстрому свалил

    05.05.2025

  • mr.objectivity

    Порвал ж... (простите за мой португальский)))

    05.05.2025

  • shpasic

    в следующем бразильском сезоне, может быть, сыграет

    05.05.2025

  • shutnik78

    а в каком сможет? ну если он уезжает...

    05.05.2025

