Маухуб 8-9 мая вернется в общую группу «Динамо»

Как стало известно «СЭ», 21-летний нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб, получивший повреждение большой приводящей мышцы перед матчем с «Зенитом» 26 апреля, должен вернуться в общую группу 8-9 мая.

При этом в Самару на сегодняшний матч с «Крыльями Советов» не полетели также два защитника бело-голубых: 33-летний Фабиан Бальбуэна почувствовал дискомфорт на предыгровой тренировке, а 32-летний Эли Даса получил на одном из занятий повреждение задней поверхности бедра. Их сроки восстановления станут известны позднее.