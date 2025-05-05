«Крылья Советов» — «Динамо»: Нгамале открыл счет на второй минуте

«Динамо» вышло вперед в матче против «Крыльев Советов» в 27-м туре РПЛ — 1:0.

На второй минуте отличился полузащитник бело-голубых Муми Нгамале.

«СЭ» ведет трансляцию встречи.