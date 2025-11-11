Футбол
11 ноября, 18:10

Вендел рассказал, при каком условии может покинуть «Зенит»

Алина Савинова
Вендел.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что счастлив в питерской команде и покинет ее только в том случае, если будет уверен в новом клубе.

Бразилец выступает за сине-бело-голубых с 2020 года. В январе «Зенит» объявил о переходе Вендела в «Ботафого» по окончании сезона-2024/25, однако позднее бразильский клуб расторг сделку по геополитическим причинам.

«Клуб только что выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес, поэтому мне казалось, что это амбициозный проект. Конечно, это помогло меня убедить, но я уже был счастлив здесь, в «Зените». Мне очень нравится Бразилия и мой город, но у меня отличная жизнь в Санкт-Петербурге. Чтобы уйти, это должен быть действительно тот проект, который меня убедит», — приводит Globo слова Вендела.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Вендел.«Если появится возможность — никаких проблем нет». Вендел продлил контракт с «Зенитом» и готов получить паспорт РФ

На счету 28-летнего футболиста 163 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых он забил 21 гол и сделал 39 результативных передач. Вместе с питерцами Вендел четыре раза выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка России и трижды — победителем Суперкубка страны. 1 ноября бразилец продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2028/29.

Ранее в своей карьере полузащитник выступал за «Спортинг» и «Флуминенсе».

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
  • hattabysh

    Новый контракт заключили, зарплату увеличили, сразу и Питер полюбил)

    11.11.2025

  • vlad2020

    А почему такие, как ты только говорят о бразильцах Зенита? Что не задаешь вопросы про легионеров Краснодара, Спартака и других клубов? Или ты там их не видишь? Интересно, ты задавал вопросы, когда некоторые легионеры из других клубов просто уеехали из России, когда Европа вела санкции против России или когда они не возвращались из своих стран? Стопроцентно молчал. А все потому, что твоя больная злоба на Зенит лишила тебя мозгов - отсюда отсутсвие здраво мыслить и анализировать. Остается только сопли лить

    11.11.2025

  • svs

    пардон - с 22го ) так время летит...

    11.11.2025

  • svs

    с 24го - рф vs 404 не слыхали?

    11.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Такие слова Вендела говорят об отсутствии интереса к нему. Его статистика резко упала.

    11.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Паредас - аргентинец

    11.11.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Почему все бразильялы Звенида смотрят обратно на пальмы, а не в гейропу??? Такие они все звезды, как нам рассказывают, но в европе не нужны, уезжают обратно в свои васки-да-гамы...:joy::joy::joy: На вскидку, последний кто свалил НА ПОВЫШЕНИЕ - Паредас... И тот сто лет назад:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    11.11.2025

  • Millwall82

    не, ситуация с похищением. В Бразилии сейчас больше шансов на это. Ну и криминальная ситуация в разы хуже (уже давно), Россию этот ужас еще предстоит повторить, после возвращения людей с ПТСР.

    11.11.2025

  • shpasic

    что, в Питере тоже гражданская война?

    11.11.2025

  • Millwall82

    в Бразилии сейчас фактически гражданская война, пускай и пока в Сан-Паулу, вариант ли возвращатся домой, когда завтра тебя могут легко грабануть (а то и убить), и с Мостовым подобная фигня уже в Питере была, но масштаб пока не такой.

    11.11.2025

    • В «Локомотиве» объяснили, за счет чего академия клуба попала в топ-100 мира по версии CIES

    «Сестра Холанна» рассказала о симпатии к «Краснодару»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

