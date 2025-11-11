Вендел рассказал, при каком условии может покинуть «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что счастлив в питерской команде и покинет ее только в том случае, если будет уверен в новом клубе.

Бразилец выступает за сине-бело-голубых с 2020 года. В январе «Зенит» объявил о переходе Вендела в «Ботафого» по окончании сезона-2024/25, однако позднее бразильский клуб расторг сделку по геополитическим причинам.

«Клуб только что выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес, поэтому мне казалось, что это амбициозный проект. Конечно, это помогло меня убедить, но я уже был счастлив здесь, в «Зените». Мне очень нравится Бразилия и мой город, но у меня отличная жизнь в Санкт-Петербурге. Чтобы уйти, это должен быть действительно тот проект, который меня убедит», — приводит Globo слова Вендела.

На счету 28-летнего футболиста 163 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых он забил 21 гол и сделал 39 результативных передач. Вместе с питерцами Вендел четыре раза выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка России и трижды — победителем Суперкубка страны. 1 ноября бразилец продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2028/29.

Ранее в своей карьере полузащитник выступал за «Спортинг» и «Флуминенсе».