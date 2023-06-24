Вендел присоединится к «Зениту» в ближайшее время

Как стало известно «СЭ», 25-летний полузащитник «Зенита» Вендел должен в ближайшее время прибыть в расположение чемпионов России и приступить в их составе к подготовке к новому сезону.

Слова Чезаре Барбьери, представившегося агентом футболиста и утверждающего, что хавбек останется на родине «пока не наладится ситуация» в РФ, не соответствуют действительности. Более того, этот менеджер не имеет отношения к хавбеку.