Непомнящий рад, что Фернандес вернулся в ЦСКА: «Он абсолютный профессионал»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА.

«Рад ли я? Конечно, я рад. Он режимщик и абсолютный профессионал. Для него 31 — это вообще не возраст. Он адаптирован к нашим реалиям и является лучшим фланговым игроком в России», — цитирует Непомнящего «Евро футбол».

22 июня президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что Фернандес возвращается в ЦСКА.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В декабре 2022-го он вернулся в «Интернасьонал», однако в апреле 2023 года разорвал контракт с бразильским клубом по личным причинам.