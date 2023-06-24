Калешин и Василенко могли возглавить «Пари НН»
«Пари НН» мог назначить на пост главного тренера Евгения Калешина или Олега Василенко, в случае, если бы контракт с Сергеем Юраном не был продлен.
«Руководство «Пари НН» рассматривало эти две кандидатуры, но главный спонсор клуба выступал за Юрана, а руководство Нижегородской области решило его поддержать», — цитирует источник «Чемпионат».
Юран стал главным тренером «Пари НН» в апреле этого года.
Источник: Чемпионат
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