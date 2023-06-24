Калешин и Василенко могли возглавить «Пари НН»

«Пари НН» мог назначить на пост главного тренера Евгения Калешина или Олега Василенко, в случае, если бы контракт с Сергеем Юраном не был продлен.

«Руководство «Пари НН» рассматривало эти две кандидатуры, но главный спонсор клуба выступал за Юрана, а руководство Нижегородской области решило его поддержать», — цитирует источник «Чемпионат».

Юран стал главным тренером «Пари НН» в апреле этого года.