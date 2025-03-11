Веллитон — о ситуации вокруг Вендела: «У меня тоже были ситуации, когда я сталкивался с расизмом»

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон в разговоре с «СЭ» рассказал, что сталкивался с расизмом в футболе.

В матче 20-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит» (0:2) полузащитник сине-бело-голубых Вендел получил красную карточку на 74-й минуте игры за неприличный жест в адрес болельщиков воронежского клуба. В клубе из Санкт-Петербурга заявили, что в отношении бразильца имело место проявление расизма.

«У меня тоже были ситуации, когда я сталкивался с расизмом в футболе. Очень грустно, что такие вещи происходят», — сказал Веллитон «СЭ».

КДК РФС получил от «Зенита» заявление с просьбой отменить красную карточку полузащитника. Согласно регламенту, Венделу может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей.