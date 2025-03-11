Касерес — о роли «Динамо» в трансфере: «Приложили большие усилия, чтобы привезти меня сюда»

Защитник «Динамо» Хуан Касерес в разговоре с «СЭ» поделился мнением о переходе в стан бело-голубых.

— Почему вы решили перейти в «Динамо»?

— Так как они меня заметили, а также приложили большие усилия, чтобы привезти меня сюда.

Касерес присоединился к «Динамо» 19 февраля, подписав контракт с бело-голубыми до декабря 2029 года. Ранее 24-летний парагваец выступал за аргентинский «Ланус».