«Локомотив» — «Динамо»: дата и время начала матча РПЛ

«Локомотив» сыграет с «Динамо» в 21-м туре чемпионата России в субботу, 15 марта. Игра состоится на «РЖД Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке

По итогам 20 туров РПЛ железнодорожники набрали 37 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Бело-голубые с 39 баллами идут на четвертой строчке чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

15 марта 2025, 19:30. РЖД Арена (Москва)

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