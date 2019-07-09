Ведран Чорлука: "Попрошу всю команду подходить к болельщикам. Завтра решу вопрос"

Капитан "Локомотива" Ведран Чорлука заявил, что поговорит с командой о том, что игроки должны подходить к болельщикам после матчей.

– Команда перестала подходить к болельщикам после матчей. Как капитан, помогите решить вопрос.

– Конечно, вся команда согласна с вами. Иногда получается, что только несколько игроков выражают благодарность болельщикам после матчей. Могу пообещать, что поговорю с командой. Попрошу всех вместе благодарить вас. Уже завтра решим этот вопрос. (Ярослав Сусов, Елена Григорьевская)​

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