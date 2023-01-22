Веденеев: «Зенит» точно ничего не потеряет от продления контракта с Кержаковым»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев отреагировал на новость о том, что клуб из Санкт-Петербурга намерен продлить контракт с вратарем Михаилом Кержаковым.

«Я думаю, что в России вратарей, которые выделялись бы на фоне остальных, просто нет. Может быть, у Кержакова какие-то качества лучше, какие-то хуже, но он питерский, у него богатый опыт. И хорошие клубы, грамотные руководители держат обычно основного вратаря, и еще одного опытного голкипера, для которого выйти на матч, не имея игровой практики — это обычный момент. И это самое важное, ведь когда вратарь сидит «на банке», может год не играть, два даже, а потом выходит и предсказуемо допускает ошибки без практики. А для опытных, которым за 35 и даже за 40, выйти вот так и показать высокий уровень — это обычная практика. Так что от продления контракта с Кержаковым «Зенит» точно ничего не потеряет», — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева.

21 января «РБ Спорт» сообщил о том, что «Зенит» в ближайшее время намерен предложить новый контракт Кержакову. Нынешний контракт 35-летнего вратаря истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне Кержаков сыграл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, пропустил 7 голов и 10 игр отстоял на ноль.