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Веденеев: «Зенит» точно ничего не потеряет от продления контракта с Кержаковым»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев отреагировал на новость о том, что клуб из Санкт-Петербурга намерен продлить контракт с вратарем Михаилом Кержаковым.

«Я думаю, что в России вратарей, которые выделялись бы на фоне остальных, просто нет. Может быть, у Кержакова какие-то качества лучше, какие-то хуже, но он питерский, у него богатый опыт. И хорошие клубы, грамотные руководители держат обычно основного вратаря, и еще одного опытного голкипера, для которого выйти на матч, не имея игровой практики — это обычный момент. И это самое важное, ведь когда вратарь сидит «на банке», может год не играть, два даже, а потом выходит и предсказуемо допускает ошибки без практики. А для опытных, которым за 35 и даже за 40, выйти вот так и показать высокий уровень — это обычная практика. Так что от продления контракта с Кержаковым «Зенит» точно ничего не потеряет», — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева.

21 января «РБ Спорт» сообщил о том, что «Зенит» в ближайшее время намерен предложить новый контракт Кержакову. Нынешний контракт 35-летнего вратаря истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне Кержаков сыграл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, пропустил 7 голов и 10 игр отстоял на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-ot-prodleniya-kontrakta-s-kerzhakovy-m-zenit-tochno-nichego-ne-poteryaet/

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16%

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Михаил Кержаков
Футбол
РПЛ
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Сергей Веденеев
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
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14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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