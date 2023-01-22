Дуглас Сантос: «Помешать «Зениту» чемпионом можем только мы сами»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке.

— Через полтора месяца возобновляется чемпионат. Что или кто может помешать «Зениту» выиграть? — вопрос Дугласу.

— Только мы сами. Пока что все идет неплохо. Но если только вдруг мы решим, что дело сделано, то это будет самая большая ошибка, которую, уверен, мы не совершим. Мы продолжим играть так же дисциплинированно, уверенно и качественно, как в последние годы. Уверен, что с должными усилиями мы сможем выполнить поставленную задачу — стать чемпионами. Этого хочет абсолютно каждый игрок. У нас все для этого есть, мы просто не должны расслабляться.