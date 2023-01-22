Дуглас Сантос: «О Ренане и Ду Кейросе слышал только позитивные отзывы»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» рассказал о новичках сине-бело-голубых — 19-летнем защитнике Роберте Ренане и 23-летнем хавбеке Ду Кейросе, который перейдет в петербургский клуб летом.

— В «Зенит» приходят новые бразильцы — Роберт Ренан и Ду Кейрос. Что знаешь о них? — вопрос Дугласу.

— Наши футбольные пути раньше не пересекались. Знаю только то, что это очень талантливые парни, качественные футболисты с большим будущим. Рад, что Ренан и Ду Кейрос перейдут в «Зенит». Всегда приятно, когда команда усиливается. Мы тепло примем ребят, поможем им в адаптации. О них я слышал только позитивные отзывы. Надеюсь, что и Педро Энрике в один момент сможет оказаться в Петербурге и тоже принесет много пользы «Зениту».