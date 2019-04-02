Василий Кикнадзе: "Z+ будет работать на нашем матче, посмотрим, что из этого выйдет"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал обсуждение канала Z+ на общем собрании РФПЛ.

- По Z+ обсудили, поняли друг друга. На нашем матче, с "Локомотивом" они будут работать, посмотрим, что получится.

- Вы будете требовать, чтобы у вас тоже была возможность транслировать матчи?

- Нет, нам удобен другой формат. Другой, пока обсуждаем. Посмотрим.

- У "Зенита" останутся преференции?

- Это лучше у "Зенита" спросить. Это обсуждалось. Посмотрим.

- У остальных клубов такая же позиция?

- Они поддержали нашу позицию. (Александр Рогулев)

"Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 38 очков после 21 тура. В следующем матче красно-зеленые сыграют с лидирующим "Зенитом", у которого 44 очка.

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