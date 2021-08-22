Варела: «Лидерство «Динамо» никак не давит. Наоборот, придает мотивации»

Защитник «Динамо» Гильермо Варела поделился эмоциями от победы в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (1:0).

«Я отлично себя чувствую. Немного устал, конечно, но никаких проблем нет. У нас в целом отличная и дружная команда, поэтому взаимопонимание на поле очень быстро находим со всеми.

Команда закрепилась в списке лидеров? Это никак не давит. Наоборот, придает дополнительной мотивации. Это доказательство того, что мы много и качественно поработали на сборах и продолжаем трудиться на тренировках. Теперь надеемся одержать еще одну победу перед перерывом на игры сборных», — цитирует Варелу официальный сайт клуба.

«Динамо» с 12 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России.