Варела: «Лидерство «Динамо» никак не давит. Наоборот, придает мотивации»
Защитник «Динамо» Гильермо Варела поделился эмоциями от победы в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (1:0).
«Я отлично себя чувствую. Немного устал, конечно, но никаких проблем нет. У нас в целом отличная и дружная команда, поэтому взаимопонимание на поле очень быстро находим со всеми.
Команда закрепилась в списке лидеров? Это никак не давит. Наоборот, придает дополнительной мотивации. Это доказательство того, что мы много и качественно поработали на сборах и продолжаем трудиться на тренировках. Теперь надеемся одержать еще одну победу перед перерывом на игры сборных», — цитирует Варелу официальный сайт клуба.
«Динамо» с 12 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/gilermo-varela-mate-pridal-dopolnitelnyx-sil-tyukavinu-i-zaxaryanu
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