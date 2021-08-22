В воскресенье, 22 августа, состоится матч 5-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Химки» на своем поле примут «Рубин». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне подмосковный клуб дважды обыграл казанцев с общим счетом 5:1. В этом чемпионате «Химки» набрали всего 4 балла в 4 матчах и идут в зоне стыковых матчей, а «Рубин» — третий, с 10 очками.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Химки» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.