Виктор Гончаренко о Кривцове: «Места в составе надо добиваться»
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко оценил перспективы новичка команды полузащитника Никиты Кривцова.
— Никита Кривцов — покупка на перспективу?
— По тому что мы видим на тренировках и что видели на сборах, Никита — достаточно качественный игрок. Мы следим за ним. Места в составе надо добиваться. Это вопрос набора формы.
18-летний футболист в прошлом сезоне выступал в аренде за «Томь». Он провел за команду 15 матчей в Олимп-ФНЛ и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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