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«Ахмат» проиграл «Богемиансу» в товарищеском матче

20:45
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В товарищеском матче «Ахмат» уступил чешскому клубу «Богемианс 1905» (1:3). Единственный мяч в составе российского клуба забил Ислам Альсултанов.

Товарищеский матч

«Ахмат» (Россия) — «Богемианс 1905» (Чехия) — 1:3 (1:1)

Голы: Альсултанов, 6 (1:0). Коубек, 20 (1:1). Коваржик, 65 (1:2). Новак, 89 (1:3).

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Пуцко, Ужгин, Янку, Карапузов, Садулаев, Адуев, Михаляк, Альсултанов, Понсе.

12 июля.

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Евгений Петров все материалы автора

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