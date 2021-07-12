«Ахмат» проиграл «Богемиансу» в товарищеском матче
20:45
В товарищеском матче «Ахмат» уступил чешскому клубу «Богемианс 1905» (1:3). Единственный мяч в составе российского клуба забил Ислам Альсултанов.
Товарищеский матч
«Ахмат» (Россия) — «Богемианс 1905» (Чехия) — 1:3 (1:1)
Голы: Альсултанов, 6 (1:0). Коубек, 20 (1:1). Коваржик, 65 (1:2). Новак, 89 (1:3).
«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Пуцко, Ужгин, Янку, Карапузов, Садулаев, Адуев, Михаляк, Альсултанов, Понсе.
12 июля.
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