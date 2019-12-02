Вандерсон: «Краснодар» пытался сделать больше прострелов, чтобы нам повезло в каком-то из моментов, но не вышло»
21:48
Полузащитник «Краснодара» Вандерсон подвел итоги матча 18-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:0).
— Сложный матч, большинство игроков соперника оставались сзади, — сказал Вандерсон в эфире телеканала «Матч Премьер». — Говоря о нас, мы не смогли найти много пространства спереди, чтобы забить гол. Поэтому результат закономерен.
— У вас было множество прострелов, моментов. Можно сказать, что вам просто не повезло?
— Все было закрыто сзади, поэтому было тяжело найти пространство. Мы пытались сделать больше прострелов, чтобы нам повезло в каком-то из моментов, но не вышло.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
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