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Сегодня, 13:23

Защитник «Спартака» Маслов ответил на вопрос, был ли у него страх завершить карьеру из-за травм

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Антон Иванов
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Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с корреспондентами «СЭ» рассказал о долгом восстановлении после травмы и ответил на вопрос о мыслях завершить карьеру футболиста.

— Можно сказать, что сейчас ты наконец-то кайфуешь от футбола?

— Да, я близок к этому. Тело начинает позволяет получать удовольствие от футбола. Болевые ощущения уходят, я потихоньку приближаюсь к оптимальным кондициям.

— Когда у тебя была одна травма за другой, у тебя был страх о том, что ты можешь завершить карьеру футболиста?

— Это был очень тяжелый период, да. Мыслей, чтобы закончить у меня никогда не было.

— Кто тебе помог пережить этот сложный период?

— Мои близкие: моя семья, девушка. Все были рядом, поддерживали каждый день. Они помогали мне абстрагироваться от футбола. Сложно думать об этом, когда ты ничем не можешь помочь своей команде.

22-летний Маслов в текущем сезоне провел 8 матчей за красно-белых и сделал две результативные передачи.

«Спартак» после 13 туров чемпионата России занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками. У лидирующего «Зенита» 33 очка.

Павел Маслов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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