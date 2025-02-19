Алдонин: «Если Алеррандро хотя бы процентов на 60 похож на Вагнера, то это большая удача»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин сравнил новичка красно-синих Алеррандро с экс-форвардом Вагнером Лав.

«Те футболисты, которые сейчас хотя бы немного похожи на Вагнера, стоили бы не 5 миллионов, как новичок ЦСКА Алеррандро, а все 30. Вагнер — это тот игрок, с первого дня которого были видны его сильные стороны. Он очень крепко стоял на ногах, хорош в обыгрыше один в один. Он мог как завершить момент сам, так и прекрасно ассистировать партнеру.

Если нападающий, который сейчас пришел в ЦСКА, хотя бы процентов на 60 похож на Вагнера, то это большая удача. В целом такой форвард, как Вагнер Лав, не помешал бы нынешнему ЦСКА. Как и любой другой команде в нашем чемпионате. Наличие такого классного атакующего игрока — это большое подспорье для всех в команде, особенно для молодых футболистов», — цитирует Legalbet Алдонина.