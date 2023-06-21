Кечинов — об уходе Мележикова из «Спартака»: «Человек был на своем месте»

Бывший форвард «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал «СЭ» уход Евгения Мележикова с поста генерального директора красно-белых.

«Я не обрадовался и не расстроился. Мне кажется, человек был на своем месте. Я как ветеран клуба рассуждаю. Мне казалось, что он очень много делал для основной команды и даже для ветеранской команды «Спартака». Раньше этого не было. Будем надеяться, что новый человек будет уделять время не только основной команде, но и детскому футболу, и ветеранскому», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

20 июня «Спартак» объявил о том, что Евгений Мележиков покинул «Спартак» по соглашению сторон. Пост генерального директора красно-белых занял Олег Малышев.