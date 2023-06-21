«Рубин» интересуется вратарем «Арсенала» Шамовым

Как стало известно «СЭ», «Рубин» интересуется вратарем тульского «Арсенала» Егором Шамовым.

Ранее спортивный директор казанского клуба Эдуард Сафонов сообщил «СЭ» об уходе из команды вратаря Александра Беленова.

В прошлом сезоне Шамов провел 12 матчей и в трех из них сохранил ворота сухими.