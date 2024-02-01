Карпин заявил, что хотел бы видеть Сутормина в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Зенита» Алексею Сутормину.

— Были слухи, что вы хотели видеть в «Ростове» Сутормина. Были ли с ним контакты?

— Мы рассматривали разные варианты. Да, с Алексеем мы еще и в отпуске случайно оказались в одном отеле. Обсудили, что если у него есть желание играть — мы бы предоставили такой шанс. Тем более что мы знакомы по сборной. Сутормин — сильный и качественный игрок, таких мы рассматриваем. А что будет дальше — увидим.

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 30-летний футболист провел 7 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 результативными передачами.