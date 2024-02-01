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1 февраля, 13:45

Романцев: «У «Спартака» в матче с «Зенитом» будет определенное психологическое преимущество»

Александр Львов
Обозреватель
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Тео Бонгонда (слева) и Страхиня Эракович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о перспективах красно-белых в матче с «Зенитом» в первом туре после возобновления сезона в РПЛ.

«Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге 2 марта.

«Подобное начало не представляется для «Спартака» таким уж мрачным, — сказал Романцев «СЭ». — Прежде всего потому, что в этой встрече он будет иметь определенное психологическое преимущество. Ведь на сей раз для «Зенита» это будет не очередной спор с историческим противником, а игра, которая в гонке за «Краснодаром» исключает право на ошибку. Да и переполненные трибуны «Газпром Арены» будут жить только победой. Все это тяжким грузом способно навалиться на хозяев, которые могут просто перегореть. Такое порой случается даже с опытными бойцами. Спартаковцам же следует это учитывать. А потому они должны действовать предельно раскованно, уверенно и свободно. Что также может еще больше заставить нервничать соперника».

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в таблице РПЛ (36 очков), «Спартак» — на пятой строчке (30 очков).

Олег Романцев и&nbsp;Леонид Слуцкий. Олег Романцев: «Сильных не любят только слабые. А я в Слуцком не сомневаюсь!»

Олег Романцев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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