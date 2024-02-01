Романцев: «У «Спартака» в матче с «Зенитом» будет определенное психологическое преимущество»

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о перспективах красно-белых в матче с «Зенитом» в первом туре после возобновления сезона в РПЛ.

«Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге 2 марта.

«Подобное начало не представляется для «Спартака» таким уж мрачным, — сказал Романцев «СЭ». — Прежде всего потому, что в этой встрече он будет иметь определенное психологическое преимущество. Ведь на сей раз для «Зенита» это будет не очередной спор с историческим противником, а игра, которая в гонке за «Краснодаром» исключает право на ошибку. Да и переполненные трибуны «Газпром Арены» будут жить только победой. Все это тяжким грузом способно навалиться на хозяев, которые могут просто перегореть. Такое порой случается даже с опытными бойцами. Спартаковцам же следует это учитывать. А потому они должны действовать предельно раскованно, уверенно и свободно. Что также может еще больше заставить нервничать соперника».

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в таблице РПЛ (36 очков), «Спартак» — на пятой строчке (30 очков).