Источник: Сутормин может перейти в «Ростов»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может продолжить карьеру в «Ростове», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, футболист может перейти в «Ростов» на правах аренды до конца текущего сезона, так как главный тренер команды Валерий Карпин лично хочет видеть хавбека в клубе.

Ранее сообщалось, что футболист отказался от перехода в «Сочи».

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 30-летний футболист провел 7 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 результативными передачами.

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