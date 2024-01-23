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Сегодня, 17:35

Источник: Сутормин может перейти в «Ростов»

Виктория Кравченко
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Алексей Сутормин.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может продолжить карьеру в «Ростове», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, футболист может перейти в «Ростов» на правах аренды до конца текущего сезона, так как главный тренер команды Валерий Карпин лично хочет видеть хавбека в клубе.

Ранее сообщалось, что футболист отказался от перехода в «Сочи».

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 30-летний футболист провел 7 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 результативными передачами.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.

Источник: https://t.me/karpinside
Алексей Сутормин
Валерий Карпин
ФК Зенит
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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