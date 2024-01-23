Источник: Сутормин может перейти в «Ростов»
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может продолжить карьеру в «Ростове», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По данным источника, футболист может перейти в «Ростов» на правах аренды до конца текущего сезона, так как главный тренер команды Валерий Карпин лично хочет видеть хавбека в клубе.
Ранее сообщалось, что футболист отказался от перехода в «Сочи».
Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 30-летний футболист провел 7 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 результативными передачами.
Источник: https://t.me/karpinside
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