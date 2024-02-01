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1 февраля, 13:49

Карпин: «Посмотрим, нужен ли «Ростову» Глушаков или нет»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ ответил на вопрос, подпишет ли клуб контракт с полузащитником Денисом Глушаковым.

— Вероятность та же, что была и перед началом сбора — 50 на 50. Не пойму, что вас удивляет? С точки зрения мастерства условный Калачев смотрелся бы очень прилично. Другое дело — физическое состояние. У Глушакова было не так много травм. Посмотрим, нужен ли нам Глушаков или нет. И для чего. Денис сам мне набрал и попросил потренироваться, — сказал Карпин.

В январе 37-летний полузащитник прошел медосмотр в «Ростове» и начал тренировки с южанами на сборах в ОАЭ, где сыграл в том числе в двух товарищеских матчах.

30 января Глушаков и костромской «Спартак» расторгли договор по взаимному согласию. В клубе сообщили, что у футболиста «назревает предложение от клуба лигой выше».

Валерий Карпин
Денис Глушаков
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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