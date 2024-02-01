Карпин: «Посмотрим, нужен ли «Ростову» Глушаков или нет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ ответил на вопрос, подпишет ли клуб контракт с полузащитником Денисом Глушаковым.

— Вероятность та же, что была и перед началом сбора — 50 на 50. Не пойму, что вас удивляет? С точки зрения мастерства условный Калачев смотрелся бы очень прилично. Другое дело — физическое состояние. У Глушакова было не так много травм. Посмотрим, нужен ли нам Глушаков или нет. И для чего. Денис сам мне набрал и попросил потренироваться, — сказал Карпин.

В январе 37-летний полузащитник прошел медосмотр в «Ростове» и начал тренировки с южанами на сборах в ОАЭ, где сыграл в том числе в двух товарищеских матчах.

30 января Глушаков и костромской «Спартак» расторгли договор по взаимному согласию. В клубе сообщили, что у футболиста «назревает предложение от клуба лигой выше».