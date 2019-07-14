Валерий Карпин: "У нас были очень хорошие отрезки в матче"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после встречи 1-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:1) заявил, что доволен стартовым матчем лишь частично.

– Были хорошие отрезки, некоторые даже очень, и были те что не понравились, – сказал Карпин. – Нервозность первого матча пристуствовала. Но раз взяли три очка, можно оценить позитивно.

– Показалось, что пропущенный гол на время деморализовал команду...

– Вот и говорю, что были разные отрезки. В первом тайме был отрезок, когда три потери подряд совершили. Из раздевалки на второй тайм тоже вышли немного несобранными.

– Федотов заявил, что "Ростов" очень хотел отыграться за два проигрыша в прошлом сезоне...

– Мы это не вспоминали и ни разу об этом не говорили. (Юрий Плохотниченко)

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