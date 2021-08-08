Валерий Карпин подчеркнул, что видит смысл в разговорах с футболистами после матчей РПЛ
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему старается посетить как можно больше матчей РПЛ.
— Как вам матч «Химки» — «Ростов»?
— Хороший.
— Лучше, чем на «Спартаке»?
— Тоже хороший был.
— Есть же другие слова, кроме «хороший».
— Ну и употребляйте. Вы хотите — вы и употребляйте (улыбается).
— На «Химки» — «Ростов» была какая-то встреча после матча?
— Из футболистов нет.
— А после «Динамо» — ЦСКА?
— Да.
— Вы говорили о том же, о чем после «Спартака»?
— Да, ровно тоже самое.
— Некоторые журналисты считают, что нет смысла встречаться с футболистами после матчей — они все на эмоциях.
— В этих встречах есть смысл. Такой, который нужен мне.
— Что вы хотели получить от этих встреч?
— А зачем я буду вам это рассказывать?
— Это секретная информация?
— Да.
— Откройтесь...
— Зачем? Это наш внутренний разговор. Зачем мне вам это рассказывать?
— Просто никто не понимает смысла этих встреч.
— Ну и ладно. Главное, чтобы я понимал. И чтобы футболисты понимали.
— Нашли каких-то кандидатов дополнительных?
— Я вам буду что-то рассказывать? Нет, не хочу.
— С Максимом Мухиным общались?
— Нет, не получилось. Сегодня я был в ложе «Динамо».
Ближайший матч сборная России проведет 1 сентября. Россияне дома сыграют с Хорватией в поединке квалификации ЧМ-2022. Затем 4 сентября команда на выезде встретится с Кипром, а через три дня на своем поле примет Мальту.
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