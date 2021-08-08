Валерий Карпин подчеркнул, что видит смысл в разговорах с футболистами после матчей РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему старается посетить как можно больше матчей РПЛ.

— Как вам матч «Химки» — «Ростов»?

— Хороший.

— Лучше, чем на «Спартаке»?

— Тоже хороший был.

— Есть же другие слова, кроме «хороший».

— Ну и употребляйте. Вы хотите — вы и употребляйте (улыбается).

— На «Химки» — «Ростов» была какая-то встреча после матча?

— Из футболистов нет.

— А после «Динамо» — ЦСКА?

— Да.

— Вы говорили о том же, о чем после «Спартака»?

— Да, ровно тоже самое.

— Некоторые журналисты считают, что нет смысла встречаться с футболистами после матчей — они все на эмоциях.

— В этих встречах есть смысл. Такой, который нужен мне.

— Что вы хотели получить от этих встреч?

— А зачем я буду вам это рассказывать?

— Это секретная информация?

— Да.

— Откройтесь...

— Зачем? Это наш внутренний разговор. Зачем мне вам это рассказывать?

— Просто никто не понимает смысла этих встреч.

— Ну и ладно. Главное, чтобы я понимал. И чтобы футболисты понимали.

— Нашли каких-то кандидатов дополнительных?

— Я вам буду что-то рассказывать? Нет, не хочу.

— С Максимом Мухиным общались?

— Нет, не получилось. Сегодня я был в ложе «Динамо».

Ближайший матч сборная России проведет 1 сентября. Россияне дома сыграют с Хорватией в поединке квалификации ЧМ-2022. Затем 4 сентября команда на выезде встретится с Кипром, а через три дня на своем поле примет Мальту.