Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, как планирует распорядок дня в качестве наставника национальной команды.

— Марио Фернандес говорил вам, что готов сыграть на чемпионате мира-2022?

— На него сперва попасть надо. Какой чемпионат мира? Если попадем, наверное, сыграет.

— Когда Черчесов был тренером сборной, он ездил в офис почти каждый день. Вы как планируете свою работу?

— Я так не планирую. У меня в приоритете матчи и встречи. Но завтра, например, поеду в офис.

Карпин сменил Черчесова на посту главного тренера сборной в июле 2021 года.

Ближайший матч сборная России проведет 1 сентября. Россияне дома сыграют с Хорватией в поединке квалификации ЧМ-2022. Затем, 4 сентября команда на выезде встретится с Кипром, а через три дня примет Мальту на своем поле.