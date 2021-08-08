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Слуцкий оценил работу судей в матче «Рубина» против «Ахмата»

23:01
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал оценку работе судей в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (2:1).

— Сегодня много вопросов вызвало судейство, на которое в том числе обращали внимание и вы. Что можете сказать о работе арбитра?

— Я бы сегодня не хотел бы комментировать действия арбитра, потому что было решение по удалению, на мой взгляд, явному. У меня было несколько вопросов еще по другим эпизодам к арбитру. Он мне по крайней мере попытался на них ответить. То есть по крайней мере это был диалог: я к нему подошел, он спокойно выслушал и спокойно попытался мне объяснить свои решения. Я не могу сказать, на сто процентов я согласен или не согласен с ними, но по крайней мере это был диалог, — приводит слова Слуцкого сайт казанцев.

Рубин — Ахмат

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-my-ogromnoe-kolichestvo-ochkov-ne-dobrali-iz-za-polya

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Иван Шитик все материалы автора

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