Слуцкий оценил работу судей в матче «Рубина» против «Ахмата»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал оценку работе судей в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (2:1).

— Сегодня много вопросов вызвало судейство, на которое в том числе обращали внимание и вы. Что можете сказать о работе арбитра?

— Я бы сегодня не хотел бы комментировать действия арбитра, потому что было решение по удалению, на мой взгляд, явному. У меня было несколько вопросов еще по другим эпизодам к арбитру. Он мне по крайней мере попытался на них ответить. То есть по крайней мере это был диалог: я к нему подошел, он спокойно выслушал и спокойно попытался мне объяснить свои решения. Я не могу сказать, на сто процентов я согласен или не согласен с ними, но по крайней мере это был диалог, — приводит слова Слуцкого сайт казанцев.