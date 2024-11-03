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Судейство

Сегодня, 15:05

Газзаев раскритиковал работу судьи в дерби: «Совершенно не справился со своими обязанностями»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» раскритиковал работу главного арбитра матча армейцев со «Спартаком» (0:2) Алексея Сухого.

«Конечно же, арбитр упустил момент с потасовкой, и вообще, большая вина судьи в том, что происходило на поле. Не случайно было три удаления и могло быть даже больше, поэтому я считаю, что судья совершенно не справился со своими обязанностями и вот, пожалуйста, получилась не игра, а бойня. Судья — это режиссер матча, и он как может превратить матч в прекрасное кино, так и в месиво, которое мы вчера и увидели», — сказал Газзаев «СЭ».

Во втором тайме в результате массовой драки с поля были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Позже игрок ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку, оставив свою команду доигрывать матч в меньшинстве.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

Денис Сафронов

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сухой
Валерий Газзаев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
10
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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ЦСКА – Спартак
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 2 : 0
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
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