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Алдонин: «Зайнутдинов обязательно пригодился бы ЦСКА»

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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин поделился мнением о 26-летнем казахстанском атакующим полузащитнике «Бешикташа» Бахтиере Зайнутдинове.

«Не думаю, что это актуальный вопрос на сегодняшний день для обеих сторон. Если из разряда фантазий, то Зайнутдинов — хороший, универсальный игрок, обязательно бы пригодился. Но, думаю, эта страница для клуба и игрока уже перевернута», — цитирует Алдонина Legalbet.kz.

Контракт футболиста с «Бешикташем» рассчитан до лета 2027 года. С августа 2020-го по август 2023-го Зайнутдинов играл за ЦСКА. Провел 83 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал восемь результативных передач. В сезоне — 2024/25 Зайнутдинов провел два матча в турецкой Суперлиге из 11 возможных, проведя на поле пять минут.

Источник: Legalbet.kz
Бактиер Зайнутдинов
Евгений Алдонин
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
10
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 2 : 1
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 1 : 0
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 0 : 2
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 2 : 0
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
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